Dolar kuru 19,28 TL'nin üzerinde işlem görüyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,28 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 19,27 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyede başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 19,2430 TL seviyesini, en yüksek ise 19,3070 TL seviyesini gördü. Kur saat 14:32 itibarıyla yüzde 0,10 yükselişle 19,2886 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 21,0852 TL'yi görürken; şu dakikalarda 21,0549 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,9724 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,06 oranında yükselişle 102,15 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksinde teknik açıdan 101,5 ve 100 destek, 103 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0909 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,17 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15,14 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de güçlü kalmaya devam eden iş gücü piyasalarının ardından yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politika adımlarına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında ekonomik aktiviteyi yavaşlatmak istediğini aktaran analistler, buna karşın piyasalarda Banka'nın adımlarının ülke ekonomisinde ani bir durmaya neden olup olmayacağı endişesinin varlığını sürdürdüğünü bildirdi.