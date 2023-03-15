Dolar kuru 19,34 TL’nin üzerini gördü

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,98 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,97 TL’den başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyede başlamasının ardından, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte illikit piyasalarda en yüksek 19,34 TL’ye kadar yükseldi. Kur, gün içerisinde en düşük 18,9640 TL seviyesini, en yüksek ise 19,3430 TL seviyesini görürken; saat 11:58 itibarıyla 18,9828 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,7218 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,3748 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,0829 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,10 oranında yükselişle 103,69 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0730 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,82 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,21 seviyesinde bulunuyor.

Fed'den şahin politikasını sonlandırması bekleniyor

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek iki toplantıda 25'er baz puan faiz artışına giderek şahin politikaları sonlandıracağının öngörüldüğünü ve bu durumun doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını söyledi.