Dolar kuru 19,40 TL seviyelerinde

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 19,40 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 19,3830 TL seviyesini, en yüksek ise 19,4520 TL seviyesini görürken; kur saat 14.14 itibarıyla 19,4054 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 21,4503 TL'yi görürken; şu dakikalarda 21,3664 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 24,1401 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,22 oranında düşüşle 101,60 seviyesinde bulunuyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100 destek, 103 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,1008 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,07 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,99 seviyesinde bulunuyor.

Haftanın kritik verileri

Analistler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle varlık fiyatlarının yön arayışını sürdürdüğünü ifade ederek, bu hafta gözlerin Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası kararları ile ABD ve Avrupa'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildiğini söyledi.

Geçen hafta sözle yönlendirmelerde bulunan Fed üyelerinin, büyük oranda "şahin" duruşlarını koruduğunu belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.