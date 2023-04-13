Dolar kuru 19,40 TL’nin üzerini gördü

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,31 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 19,32 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 19,4080 TL’ye kadar yükselirken, gün içerisinde en düşük 19,2910 TL seviyesini gördü. Kur saat 12:52 itibarıyla yüzde 0,12 yükselişle 19,3276 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 21,3592 TL'yi görürken; şu dakikalarda 21,3441 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 24,2283 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,29 oranında düşüşle 101,28 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksinde teknik açıdan, 101 ve 100 destek, 103 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,1027 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,78 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16,28 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının resesyon endişelerini desteklemesinin doların üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artışın yıllık bazda yüzde 6'dan yüzde 5'e inerek beklentileri geride bıraktığını bildiren analistler, çekirdek TÜFE'deki artışın yüzde 5,5'ten yüzde 5,6'ya çıkmasının gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri arttırdığını ifade etti.