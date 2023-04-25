Dolar kuru 19,42 TL’nin üzerinde

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,40 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 19,3650 TL seviyesini, en yüksek ise 19,4560 TL seviyesini gördü. Kur saat 13:14 itibarıyla yüzde 0,09 yükselişle 19,4201 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 21,4914 TL'yi görürken; şu dakikalarda 21,4222 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 24,2329 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,07 oranında yükselişle 101,41 seviyesinde bulunuyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100 destek, 103 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,1029 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,07 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,03 seviyesinde bulunuyor.

Varlık fiyatlarında yön arayışı öne çıktı

Analistler, ABD'de ekonominin soğumaya devam ettiğine ilişkin işaretlerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına mayıs ayı itibarıyla son verebileceği beklentilerini güçlendirdiğini belirterek, artan resesyon kaygılarıyla varlık fiyatlarında yön arayışının öne çıktığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, haziran toplantısındaki faiz artış ihtimalinin ise önemli oranda güç kaybettiğini ifade etti.