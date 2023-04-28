Dolar kuru 19,45 TL’de işlem görüyor

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,44 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 19,45 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyede başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 19,4050 TL seviyesini, en yüksek ise 19,4660 TL seviyesini gördü. Kur saat 13:08 itibarıyla yüzde 0,14 yükselişle 19,4505 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 21,7427 TL'yi görürken; şu dakikalarda 21,3833 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 24,2476 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,53 oranında yükselişle 102,04 seviyesinde bulunuyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 100 destek, 103 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0986 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,37 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16,21 seviyesinde bulunuyor.

Güvenli liman varlıklara olan talep güç kazandı

Analistler, ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde beklenenden daha yavaş büyüdüğünü ifade ederek, buna karşın aynı dönemde çekirdek tüketim harcamalarının beklentileri aşmasının belirsizliği artırmasıyla güvenli liman varlıklara olan talebin de güç kazandığını söyledi.

Ülkede ekonomik aktivitenin güç kaybetmesine karşın enflasyon riskinin hala diri kaldığını belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında atacağı adımların resesyon riskini artırabileceğine dikkati çekti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta yüzde 86 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, bankanın haziranda ise politika faizini sabit bırakacağı tahmin ediliyor.