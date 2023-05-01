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Dolar kuru 19,45 TL’de işlem görüyor

Dolar fiyatları, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün uluslararası piyasalarda 19,45 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 21,42 TL seviyelerinde bulunuyor.

Haber Merkezi
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İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 19,40 TL seviyesinden tamamlarken; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün uluslararası piyasalarda en düşük 19,4230 TL seviyesini, en yüksek ise 19,4710 TL seviyesini gördü. Kur saat 09:45 itibarıyla 19,4578 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 21,4740 TL'yi görürken; şu dakikalarda 21,4254 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 24,4540 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,18 oranında yükselişle 101,85 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,1002 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,89 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,57 seviyesinde bulunuyor.

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