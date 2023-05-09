Dolar kuru 19,51 TL’den işlem görüyor

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,50 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 19,4680 TL seviyesini, en yüksek ise 19,5180 TL seviyesini gördü. Kur saat 14.40 itibarıyla yüzde 0,06 yükselişle 19,5151 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 21,4771 TL'yi görürken; şu dakikalarda 21,3974 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 24,5957 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,26 oranında yükselişle 101,41 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksinde teknik açıdan 101 destek, 103 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0965 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,78 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15,34 seviyesinde bulunuyor.

ABD’nin para politikasına ilişkin fiyatlamalar yeniden zorlaştı

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de devam eden borç krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerle temkinli bir seyir izlendiğini ifade ederek, ülke ekonomisine ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunulan ABD'de, söz konusu limite ilişkin açmaz devam ederken, Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu kapsamda Kongre liderleriyle bugün bir araya geleceğini duyurdu.

Öte yandan, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri sözle yönlendirmelerde bulunurken, açıklanan makroekonomik veriler de para politikasına ilişkin fiyatlamaları yeniden zorlaştırmaya başladı.