Dolar kuru 19,58 TL’nin üzerini gördü

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 19,35 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 19,37 TL’den başladı. Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 19,58 TL’nin üzerini gördü. Kur, gün içerisinde en düşük 19,35 TL’ye gerilerken, saat 12:13 itibarıyla yüzde 0,14 oranında yükselişle 19,3777 TL’de hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 21,5489 TL'yi görürken; şu dakikalarda 21,2984 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 24,0343 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,20 oranında yükselişle 101,75 seviyesinde bulunuyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100 destek, 103 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0965 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,28 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,88 seviyesinde bulunuyor.

Fed’den haziranda faiz artırım beklentisi fiyatlamalara girdi

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarını beklenenden daha uzun devam ettirebileceği endişesinin doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini söyledi.

Cuma günü açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller para politikasının piyasaların beklediğinden daha uzun süre sıkı kalması gerekeceğini ifade ederek, önemli ölçüde kredi sıkılaştırmasının oran artışlarına ihtiyacı azaltabileceğini ancak gerçek zamanlı muhakemenin zorlayıcı olduğunu ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 80'i aşarken, haziran toplantısına ilişkin beklentilerde de değişiklik oldu. Buna göre, bankanın haziranda yüzde 64 ihtimalle faiz oranlarını sabit tutacağı tahmin edilirken, 25 baz puanlık faiz artışı yapabileceğine yönelik öngörüler yüzde 21 seviyesine çıktı.