Dolar kuru 19,64 TL’ye kadar yükseldi

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,40 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 19,3790 TL seviyesini, en yüksek ise 19,6400 TL seviyesini gördü. Kur saat 14:35 itibarıyla yüzde 0,02 düşüşle 19,3962 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 21,5151 TL'yi görürken; şu dakikalarda 21,2349 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 24,1064 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,44 oranında yükselişle 102,19 seviyesinde bulunuyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100 destek, 103 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0920 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,17 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,43 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in Bej Kitap Raporu takip edilecek

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini söyledi.

Ekonomide soğuma işaretlerinin beklendiği bu dönemde ABD'de, alınan güçlü sinyallerin "şahin" politikaları beklenenden daha uzun süre uygulamada tutabileceği endişelerinin varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirten analistler, bu durumun Fed'in politika alanını da daralttığını ifade etti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın 25 baz puanlık faiz artışlarına devam edeceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmayı sürdürdüğünü aktararak, bugün açıklanacak Fed'in Bej Kitap Raporu'ndan ekonominin durumuna ilişkin alınacak sinyallerin beklentiler üzerinde etkili olabileceğinin tahmin edildiğini söyledi.