Dolar kuru 19,67 TL’nin üzerini test etti

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,38 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 19,39 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 19,3660 TL seviyesini, en yüksek ise 19,6770 TL seviyesini gördü. Kur saat 12.56 itibarıyla yüzde 0,04 yükselişle 19,3987 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 21,6000 TL'yi görürken; şu dakikalarda 21,2988 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 24,1423 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,36 oranında düşüşle 101,73 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksinde teknik açıdan, 101,5 ve 100 destek, 103 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0974 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,17 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,17 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda Fed baskısı sürüyor

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerin yeniden artmasıyla varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlediğini söyledi.

Richmond Fed başkanı Thomas Barkin dünkü açıklamalarında, ABD'de enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefine geri döndüğüne dair daha fazla kanıt görmek istediğini belirtti. Barkin, ülke ekonomisinin, faiz oranlarındaki mevcut seviyede gayet iyi işlediğini aktardı.

Söz konusu gelişmeler Fed'in gelecek ay yapılacak toplantıda politika faizini 25 baz puan yükselteceğine dair beklentileri desteklemeye devam ederken, para piyasalarında söz konusu ihtimal yüzde 87 ile fiyatlanıyor.

Temmuz toplantısında da 25 baz puan faiz artışına gidileceğine yönelik öngörülerin düşük ihtimalle de olsa günden güne güç kazanması yatırımcılar için soru işaretlerini artırıyor.