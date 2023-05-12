Dolar kuru 19,73 TL’nin üzerini gördü

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,56 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 19,7390 TL’ye kadar yükselirken, gün içerisinde en düşük 19,4210 TL seviyesini gördü. Kur, saat 12.26 itibarıyla yüzde 0,33 yükselişle 19,6147 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 21,7498 TL'yi görürken; şu dakikalarda 21,4452 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 25,1127 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,08 oranında yükselişle 102,14 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksinde teknik açıdan 101 destek, 103 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0908 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,23 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16,63 seviyesinde bulunuyor.

ABD borç limiti krizine yönelik belirsizlikler sürüyor

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 6 Mayıs ile biten haftada 264 bine yükselerek beklentileri aşarken, Ekim 2021'den bu yana en yüksek değerini kaydetti.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının sürdüğünü söyledi.