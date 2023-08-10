Dolar kuru 27 TL sınırında

Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 27,02 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 27,03 TL'den başladı. Dolar kuru, yeni güne yatay başlamasının ardından, gün içerisinde en yüksek 27,0430 TL seviyesini gördü. Kur saat 13:01 itibarıyla yüzde 0,18 yükselişle 27,0382 TL'de hareket etti.

Euro da gün içerisinde en yüksek 29,8480 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,63 primle 29,8167 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 34,5116 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,32 oranında düşüşle 102,16 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,1020 seviyelerinde hareket ediyor.