Dolar kuru 27,19 TL'ye kadar yükseldi

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 27,03 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 27,02 TL seviyesinden başladı. Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 27,19 TL'ye kadar yükselen kur; saat 14:08 itibarıyla yüzde 0,12 yükselişle 27,03 TL seviyesinde hareket etti. Euro da illikit piyasada 29,16 TL'ye kadar tırmanırken; şu dakikalarda yüzde 0,36 primle 28,94 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,43 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,20 oranında kayıpla 104,99 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0699 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,34 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,23 seviyesinde bulunuyor.