Dolar kuru 27,75 TL'ye kadar yükseldi

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 27,74 TL'de hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gün içerisinde en yüksek 27,75 TL seviyesini gören kur; saat 12:34 itibarıyla yüzde 0,31 yükselişle 27,74 TL'de hareket etti. Euro kuru da 29,60 TL'ye kadar tırmanırken; şu dakikalarda yüzde 0,42 primle 29,54 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 34,21 TL seviyesinde işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen güvercin açıklamalarla dolar endeksi gerilemesini sürdürürken, şu dakikalarda yüzde 0,12 oranında düşüşle 105,69 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0617 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,62 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,17 seviyesinde bulunuyor.