Dolar kuru 28,92 TL'ye kadar yükseldi

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,8603 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,8923 TL'den başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,9280 TL'ye kadar yükselirken, saat 09.24 itibarıyla yüzde 0,05 yükselişle 28,8994 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar, tarihi zirvesini dünkü işlemlerde 28,9568 TL'ye yükselerek görmüştü.

Euro 31 TL'nin üzerinde

Euro fiyatları da sığ piyasada 31,5776 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,12 artışla 31,5215 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,5575 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,17 oranında düşüşle 103,33 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0907 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,77 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 38,86 seviyesinde bulunuyor.