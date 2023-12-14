Dolar kuru 29 TL'nin üzerinde: Dolar ne kadar? 14 Aralık dolar fiyatları

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,0579 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,9938 TL'den başladı. Dolar kuru, gün içinde en yüksek 29,0350 TL seviyesini görürken; saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,14 yükselişle 29,0191 TL'de hareket etti.

Euro fiyatları da sığ piyasada en yüksek 31,7450 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,43 artışla 31,6997 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,67167 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, 'güvercin Fed' etkisiyle 103 seviyesinin altına gerilerken; şu dakikalarda yüzde 0,24 düşüşle 102,62 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0899 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,57 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 38,70 seviyesinde bulunuyor.