Dolar kuru 29 TL'nin üzerinde: Dolar ne kadar? 14 Aralık dolar fiyatları
Dolar fiyatları, gün içinde en yüksek 29,0350 TL seviyesini görürken, şu dakikalarda da 29 TL'nin üzerinde hareketine devam ediyor. Euro fiyatları ise, 32 TL'ye doğru yaklaşıyor.
Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,0579 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,9938 TL'den başladı. Dolar kuru, gün içinde en yüksek 29,0350 TL seviyesini görürken; saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,14 yükselişle 29,0191 TL'de hareket etti.
Euro fiyatları da sığ piyasada en yüksek 31,7450 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,43 artışla 31,6997 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,67167 TL seviyesinde işlem görüyor.
Dolar endeksi, 'güvercin Fed' etkisiyle 103 seviyesinin altına gerilerken; şu dakikalarda yüzde 0,24 düşüşle 102,62 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0899 seviyelerinde hareket ediyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,57 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 38,70 seviyesinde bulunuyor.