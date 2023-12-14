Dolar kuru 29,05 TL'ye kadar yükseldi: Dolar ne kadar? 14 Aralık dolar fiyatları

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,0579 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,9938 TL'den başladı. Dolar kuru, gün içinde en yüksek 29,0530 TL seviyesini görürken; Türkiye piyasalarının kapanış saati olan 17.30 itibarıyla yüzde 0,01 kayıpla 28,9711 TL'de hareket etti.

Euro fiyatları, Euro/dolar paritesindeki güçlenmenin etkisiyle yükselirken, 31,9130 TL'ye kadar çıktı. Euro, şu dakikalarda yüzde 1,13 artışla 31,9052 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,97167 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, 'güvercin Fed' etkisiyle 102 sınırına kadar gerilerken; şu dakikalarda yüzde 0,81 düşüşle 102,04 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0987 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,14 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 38,38 seviyesinde bulunuyor.