Dolar kuru rekorunu 28,85 TL'ye taşıdı

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,8377 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,8282 TL seviyesinden başladı. Kur, açılış sonrasında 28,8552 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 12.21 itibarıyla yüzde 0,02 kayıpla 28,8416 TL seviyesinde hareket etti.

Öte yandan dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,8870 TL'ye kadar tırmanırken; 17 Kasım'da sığ piyasada rekor seviyesini 28,93 seviyesine çıkarmıştı.

Euro, 31 TL'nin üzerinde

Euro fiyatları, gün içinde 31,6220 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,34 artışla 31,5377 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,1657 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,30 oranında düşüşle 103,61 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0911 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,82 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 40,65 seviyesinde bulunuyor.