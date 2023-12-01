Dolar kuru tarihi zirvesini yeniledi

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, yeni güne 28,8923 TL'den başlarken, sonrasında yükselerek tarihi zirvesini 28,9641 TL'ye taşıdı. Kur, saat 12.36 itibarıyla yüzde 0,30 kazançla 28,9623 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,8603 TL seviyesinde hareket etmişti.

Euro 31 TL'nin üzerinde

Euro fiyatları da 31,5943 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,29 artışla 31,5837 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,7193 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,13 oranında düşüşle 103,34 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0900 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,77 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 38,86 seviyesinde bulunuyor.