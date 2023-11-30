Dolar kuru zirveden geriliyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar kuru, yeni güne tarihi zirve seviyelerinden başlarken; sonrasında değer kaybına yöneldi. 28,9568 TL'ye kadar tırmanan kur, Türkiye piyasalarının kapanış saati olan 17.30 itibarıyla yüzde 0,24 kayıpla 28,8589 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,9189 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,9457 TL'den başladı.

Euro da kayba yöneldi

Euro fiyatları sığ piyasada 31,8655 TL'ye kadar çıkarken, sonrasında geriledi. Euro, şu dakikalarda yüzde 0,65 düşüşle 31,5544 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,5116 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi yeniden 103 seviyesinin üzerini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,56 oranında yükselişle 103,34 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0908 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,77 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 38,80 seviyesinde bulunuyor.