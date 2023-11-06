Dolar kuru zirvesini 28,43 TL'ye taşıdı

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 28,40 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 28,42 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 28,4314 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,17 yükselişle 28,4289 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,51 TL'ye kadar çıkarken; 3 Kasım'da sığ piyasada rekor seviyesini 28,58'e çıkarmıştı.

Euro'da yükseliş sürüyor

Euro fiyatları sığ piyasada 30,71 TL'ye tırmanırken; şu dakikalarda 30,5397 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 35,2122 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,02 oranında düşüşle 105,00 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0735 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,44 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 37,60 seviyesinde bulunuyor.