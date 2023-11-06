Dolar kuru zirvesini 28,44 TL'ye taşıdı

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 28,40 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 28,42 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 28,4423 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, Türkiye piyasalarının kapanış saati olan 17.30 itibarıyla yüzde 0,19 yükselişle 28,4361 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,51 TL'ye kadar çıkarken; 3 Kasım'da sığ piyasada rekor seviyesini 28,58'e çıkarmıştı.

Euro'da yükseliş sürüyor

Euro fiyatları sığ piyasada 30,71 TL'ye tırmanırken; şu dakikalarda yüzde 0,30 primle 30,5722 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 35,3322 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,02 oranında düşüşle 105,00 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0735 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,50 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 38,90 seviyesinde bulunuyor.