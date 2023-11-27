Dolar kuru zirvesini 28,90 TL'ye çıkardı

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 28,8586 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 28,8984 başladı. Kur, açılış sonrasında 28,9044 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.38 itibarıyla yüzde 0,15 yükselişle 28,8989 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,9180 TL'ye kadar tırmanırken; 17 Kasım'da sığ piyasada rekor seviyesini 28,9384'e çıkarmıştı.

Euro/TL zirveye yakın

Euro fiyatları geçen cuma günü tarihi rekor seviyesini 31,8246 TL'ye çıkarırken; bugünkü işlemlerde 31,8130 TL'ye kadar çıktı. Şu dakikalarda ise, yüzde 0,16 artışla 31,6638 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,4859 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,09 oranında düşüşle 106,07 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0949 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,39 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 41,05 seviyesinde bulunuyor.