Dolar kuru zirvesini yeniledi: Dolar fiyatları ne kadar? 12 Aralık döviz fiyatları

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,9808 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,9946 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 29,0300 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 10.39 itibarıyla yüzde 0,08 yükselişle 29,0239 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 29,0656 TL'ye kadar tırmanırken; 4 Aralık'ta sığ piyasada rekor seviyesini 29,2476 TL'ye çıkarmıştı.

Euro/TL'de sınırlı yükseliş

Euro fiyatları da sığ piyasada 31,4050 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,19 artışla 31,3026 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,5177 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,21 oranında düşüşle 103,88 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0775 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,08 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 38,56 seviyesinde bulunuyor.