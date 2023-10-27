Dolar kuru zirvesini yeniledi

Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda zirve seviyesini 28,54 TL'ye yükseltirken, kapanış saatinde yüzde 0,11 yükselişle 28,19 TL seviyesinde hareket etti.

Kur, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,15 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,16 TL seviyesinden başlamıştı.

Euro kuru da sığ piyasada 30,21 TL'ye kadar yükselirken; şu dakikalarda yüzde 0,29 artışla 29,82 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 34,25 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,11 oranında düşüşle 106,43 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksinde teknik açıdan, 107 ve 108 puan seviyeleri direnç, 106 ve 105 puan destek konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,05 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 27,50 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 33,52 seviyesinde bulunuyor.