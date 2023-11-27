Dolar kuru zirvesini yeniledi

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 28,8586 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 28,8984 başladı. Kur, açılış sonrasında 28,9134 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, Türkiye piyasalarının kapanış saati olan 17.30 itibarıyla yüzde 0,18 yükselişle 28,9106 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,9180 TL'ye kadar tırmanırken; 17 Kasım'da sığ piyasada rekor seviyesini 28,9384'e çıkarmıştı.

Euro/TL zirveye yakın

Euro fiyatları geçen cuma günü tarihi rekor seviyesini 31,8246 TL'ye çıkarırken; bugünkü işlemlerde 31,8130 TL'ye kadar tırmandı. Şu dakikalarda ise, yüzde 0,07 artışla 31,6210 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,5059 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında düşüşle 103,39 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0932 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,35 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 40,84 seviyesinde bulunuyor.