Dolar kurunda ılımlı pozitif seyir sürüyor

Dolar kuru, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dün en yüksek 26,64 TL'yi görürken; bugünkü işlemlerde ise, sığ piyasada 26,76 TL'ye kadar çıktı. Kur, saat 11:28 itibarıyla yüzde 0,09 primle 26,7144 TL seviyesinde hareket etti. Euro da gün içerisinde en yüksek 29,42 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,04 düşüşle 29,1388 TL seviyesinde bulundu. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,9956 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,21 oranında yükselişle 103,37 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0885 seviyelerinde hareket ediyor.

DolarTL ılımlı pozitif

İntegral Yatırım

Geçtiğimiz hafta TCMB tarafından faiz kararı beklentinin üstünde 750 baz puan artırım ile yüzde 25 olarak açıklandı. Kararın açıklanması ile birlikte DolarTL'de sert hareketler izlendi. Özellikle sıkılaşma sürecinin kararlılıkla sürdürülmesi döviz kuru üzerinde etkili olmakta. Alınan kararın KKM üzerindeki etkilerini izliyoruz. Genel olarak mevduat faizlerinin enflasyonun ne kadar üzerinde ya da altında konumlanacağı piyasanın hareket alanını belirleyecek gibi görünüyor. Ancak orta ve uzun vadede ana yön yukarı olmaya devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi uzun zamandır doğal akışında hareket etmediğinden teknik hedef vermek oldukça zor. Hatta çoğu zaman da anlamsız olabilir. Dolayısıyla oldukça küçük adımlarla yukarı yönlü eğilimin sürmesini beklemekteyiz. 27 seviyesinin üzerinde kalmakta ısrarcı oluşması halinde kademeli olarak 28.50 seviyesine doğru yukarı yönlü adımlar izlenebilir.

Destekler: 26.00\ 25.50 \ 25.20

Dirençler: 26.75 \ 27.00 \ 27.50