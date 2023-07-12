Dolar kurunda ılımlı yükseliş

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 26,11 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay başladı. Kur, gün içinde en yüksek 26,2030 TL seviyesini görürken; saat 14.12 itibarıyla yüzde 0,20 yükselişle 26,1497 TL seviyesinde hareket etti. Euro da en yüksek 28,8720 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,31 artışla 28,8291 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,7916 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,23 oranında düşüşle 101,50 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,1020 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16,59 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,37 seviyesinde bulunuyor.