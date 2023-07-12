Dolar kurunda ılımlı yükseliş
Dolar kurunda ılımlı yükseliş sürerken, bugünkü işlemlerde en yüksek 26,20 TL'yi gördü. Dün tarihinde ilk kez 29 TL'nin üzerini test eden Euro ise, bugün zirve seviyelere yakın işlem görüyor.
İSTANBUL / EKONOMİ
Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 26,11 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay başladı. Kur, gün içinde en yüksek 26,2030 TL seviyesini görürken; saat 14.12 itibarıyla yüzde 0,20 yükselişle 26,1497 TL seviyesinde hareket etti. Euro da en yüksek 28,8720 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,31 artışla 28,8291 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,7916 TL seviyesinde işlem görüyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,23 oranında düşüşle 101,50 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,1020 seviyelerinde hareket ediyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16,59 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,37 seviyesinde bulunuyor.