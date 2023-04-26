Dolar kurunda yatay hareket

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,42 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 19,4030 TL seviyesini, en yüksek ise 19,4920 TL seviyesini gördü. Kur saat 12:43 itibarıyla yüzde 0,02 yükselişle 19,4281 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 21,5213 TL'yi görürken; şu dakikalarda 21,4715 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 24,2464 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,47 oranında düşüşle 101,38 seviyesinde bulunuyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100 destek, 103 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,1043 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,12 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,70 seviyesinde bulunuyor.

Fed’in şahin politikaları sonlandırması bekleniyor

Analistler, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında attığı "şahin" adımların sonuna yaklaşıldığını kaydederek, dünya genelinde resesyon endişesinin ise günden güne güç kazandığını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentilerin yüzde 77'ye inse de güçlü kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, Banka'nın bu faiz artışıyla "şahin" politikalarını sonlandıracağı öngörülerinin öne çıktığını kaydetti.