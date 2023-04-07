Dolar kurunda yatay seyir

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,25 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 19,2140 TL seviyesini, en yüksek ise 19,2800 TL seviyesini gördü. Kur saat 13:09 itibarıyla yüzde 0,03 yükselişle 19,2563 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 21,2786 TL'yi görürken; şu dakikalarda 21,0163 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,9805 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,14 oranında yükselişle 101,96 seviyesinde bulunuyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100 destek, 103 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. .Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0913 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,67 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,01 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de yavaşlama eğilimine giren iş gücü piyasasıyla varlık fiyatlarında yön arayışının devam ettiğini belirterek, bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Tahvil piyasalarında, güvenli liman arayışındaki yatırımcılarla alış ağırlıklı seyrin 6. güne taşındığını belirten analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin, dün 12 Eylül 2022'den bu yana en düşük seviye olan yüzde 3,31 seviyesinden kapandığını hatırlattı.