Dolar kurunda yatay seyir
Dolar fiyatları, dün tarihinde ilk kez 29 TL'nin üzerini görürken, bugünkü işlemlerde 29 TL'nin altında yatay bir seyir izliyor. Euro ise, dolardaki harekete eşlik ediyor.
Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,8992 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,9204 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içinde en yüksek 28,9426 TL seviyesini görürken; saat 09.19 itibarıyla yüzde 0,01 yükselişle 28,9206 TL'de hareket etti.
Euro fiyatları da 31,4000 TL'ye kadar yükselirken; şu dakikalarda yüzde 0,03 primle 31,3576 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,5345 TL seviyesinde işlem görüyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,10 oranında düşüşle 103,60 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0838 seviyelerinde hareket ediyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,61 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 38,49 seviyesinde bulunuyor.