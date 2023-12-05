Dolar kurunda yatay seyir

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,8992 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,9204 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içinde en yüksek 28,9426 TL seviyesini görürken; saat 09.19 itibarıyla yüzde 0,01 yükselişle 28,9206 TL'de hareket etti.

Euro fiyatları da 31,4000 TL'ye kadar yükselirken; şu dakikalarda yüzde 0,03 primle 31,3576 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,5345 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,10 oranında düşüşle 103,60 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0838 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,61 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 38,49 seviyesinde bulunuyor.