Dolar kurunda yükseliş eğilimi

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,24 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 19,26 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 19,2160 TL seviyesini, en yüksek ise 19,2720 TL seviyesini gördü. Kur saat 13:07 itibarıyla yüzde 0,12 yükselişle 19,2597 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 21,1318 TL'yi görürken; şu dakikalarda 21,0691 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 24,0816 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,08 oranında yükselişle 101,94 seviyesinde bulunuyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100 destek, 103 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0903 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,24 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,77 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de resesyon endişesi yükseliyor

Analistler, bu hafta açıklanan verilere göre, ABD'de iş gücü piyasasının yavaşladığına ilişkin işaretlerin yoğunlaştığını, bu durumun piyasalarda ABD ekonomisinin resesyona girebileceği endişesini güçlendirdiğini ifade etti.

Tahvil piyasalarında, güvenli liman arayışındaki yatırımcılarla alış ağırlıklı seyrin 6. güne taşındığını belirten analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin, dün yüzde 3,27 ile 12 Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyeyi test ettiğini aktardı.