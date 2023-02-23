Dolar, Merkez kararı öncesi 18,87 TL seviyesinde

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,87 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,8120 TL seviyesini, en yüksek ise 18,9090 TL seviyesini görürken; kur saat 12:18 itibarıyla 18,8762 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,4295 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,0278 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,7360 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,13 oranında düşüşle 104,45 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0593 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,58 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,67 seviyesinde bulunuyor.

TCMB’den 100 baz puan indirim bekleniyor

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişesiyle küresel ölçekte dolara olan talebin arttığını belirterek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8'e indirilmesini bekliyor.