Dolar, önde gelen para birimleri karşısında güçlendi

Pazar günü İskoçya'da ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından açıklanan anlaşma, AB mallarına başlangıçta tehdit edilen %30'luk gümrük vergisinin yarısı olan %15'lik bir gümrük vergisi uyguluyor.

Euro, yatırımcıların ticaret geriliminin hafiflemesinin dolar üzerindeki genel etkisini yeniden değerlendirmesiyle erken kazançlarını tersine çevirerek %0,55 düşüşle 1,16758 dolara geriledi. HSBC'den Paul Mackel, ticaret belirsizliğinin azalmasıyla birlikte faiz oranı farkları gibi diğer faktörlerin tekrar döviz piyasalarını hareketlendirmeye başlayabileceğini belirtti.

Dolar, yen karşısında da %0,4 değer kazanarak 148,29'e ulaştı ve 1,3411 dolara gerileyen İngiliz sterlini karşısında da hafif yükseldi.

Dikkatler şimdi bu haftaki merkez bankası toplantılarına çevrildi. Hem Fed hem de Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor, ancak yatırımcıların odak noktası gelecekteki politika sinyalleri olacak. Piyasa gözlemcileri, özellikle son zamanlarda faiz politikası anlaşmazlıkları nedeniyle Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almayı düşündüğü yönündeki haberlerin ardından, ABD Başkanı Trump'ın Fed'in tutumuna vereceği tepkiyi de merakla bekliyor.