Dolar, önde gelen para birimleri karşısında hızlı geriledi. Nedeni konusunda henüz piyasa değerlendirmelerinin yapılmadığı düşüş sonrası, USD/JPY 154,36'dan 153,18'e kadar geri çekildi ve şu sıralarda 153,72 seviyesinde, düne göre %0,22 aşağıda.
EUR/USD ise 1,18723'ten 1,1889'e yükseldi. Şu sıralarda 1,18856 seviyesinde.
GBP/USD de 1,3677'den 1,3699'a kadar yükseldi. Şu sıralarda 1,3695 seviyesinden işlem görüyor.