Dolar, rekorunu 28,54 TL'ye taşıdı

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,49 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,50 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 28,5467 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, kapanış saati olan 17.30 itibarıyla yüzde 0,03 yükselişle 28,4971 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,5420 TL'ye kadar tırmanırken; 7 Kasım'da sığ piyasada rekor seviyesini 28,64'e çıkarmıştı.

Euro/TL'de yeni zirve denemeleri

Euro fiyatları da sığ piyasada 30,7210 TL'ye kadar çıkarken, böylelikle tarihi zirvesine yaklaşmış oldu. Şu dakikalarda ise, yüzde 0,03 kayıpla 30,4898 TL'de bulunuyor. Euro tarihi zirvesini 19 Temmuz'da 30,7522 TL'ye yükselerek görmüştü.

İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 35,00 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,11 oranında yükselişle 105,65 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0687 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,41 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 41,72 seviyesinde bulunuyor.