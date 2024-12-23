  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar, sterlini geçti: En iyi performans gösteren G-10 para birimi oldu
Takip Et

Dolar, sterlini geçti: En iyi performans gösteren G-10 para birimi oldu

Rabobank analistleri, Fed'in faiz oranlarını düşürme konusunda daha temkinli davranmaya başlamasıyla birlikte doların G-10 para birimleri arasında bugüne kadar en iyi performans gösteren para birimi olarak sterlinin önüne geçtiğini belirttiler.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar, sterlini geçti: En iyi performans gösteren G-10 para birimi oldu
Takip Et

Fed geçtiğimiz Çarşamba günü merakla beklenen 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitti ancak indirimlerin hızının yavaşlayacağının sinyalini verdi. İngiltere Merkez Bankası geçtiğimiz Perşembe günü beklendiği gibi faiz oranlarını değiştirmedi, ancak üç üye faiz indirimi yönünde oy kullandı.

İki karar öncesinde, CFTC'nin son verilerine göre, dolar pozisyonları 5 Kasım'dan bu yana ilk kez net uzun pozisyona döndü ve sterlin uzun pozisyonları 17 Aralık'a kadarki haftada düştü.

Altın ithalatı 11 ayın en yükseğindeAltın ithalatı üst üste dördüncü ayda arttıEkonomi

 

Finans
Avrupa tahvil getirileri yükseliyor
Avrupa tahvil getirileri yükseliyor
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor
Goldman Sachs: Çin hisse senetleri düşüşle karşı karşıya
Goldman Sachs: Çin hisse senetleri düşüşle karşı karşıya
Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (23 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)
23 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları...
Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)