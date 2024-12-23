Dolar, sterlini geçti: En iyi performans gösteren G-10 para birimi oldu
Rabobank analistleri, Fed'in faiz oranlarını düşürme konusunda daha temkinli davranmaya başlamasıyla birlikte doların G-10 para birimleri arasında bugüne kadar en iyi performans gösteren para birimi olarak sterlinin önüne geçtiğini belirttiler.
Fed geçtiğimiz Çarşamba günü merakla beklenen 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitti ancak indirimlerin hızının yavaşlayacağının sinyalini verdi. İngiltere Merkez Bankası geçtiğimiz Perşembe günü beklendiği gibi faiz oranlarını değiştirmedi, ancak üç üye faiz indirimi yönünde oy kullandı.
İki karar öncesinde, CFTC'nin son verilerine göre, dolar pozisyonları 5 Kasım'dan bu yana ilk kez net uzun pozisyona döndü ve sterlin uzun pozisyonları 17 Aralık'a kadarki haftada düştü.