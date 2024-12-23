Dolar, sterlini geçti: En iyi performans gösteren G-10 para birimi oldu

Fed geçtiğimiz Çarşamba günü merakla beklenen 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitti ancak indirimlerin hızının yavaşlayacağının sinyalini verdi. İngiltere Merkez Bankası geçtiğimiz Perşembe günü beklendiği gibi faiz oranlarını değiştirmedi, ancak üç üye faiz indirimi yönünde oy kullandı.

İki karar öncesinde, CFTC'nin son verilerine göre, dolar pozisyonları 5 Kasım'dan bu yana ilk kez net uzun pozisyona döndü ve sterlin uzun pozisyonları 17 Aralık'a kadarki haftada düştü.