Dolar tarihinde ilk kez 28 TL'yi gördü

Hamas'ın askeri kanadının, cumartesi sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli saldırı başlatmasıyla bölgede gerilim yeniden yükselirken; İsrail 'savaş hali' ilan etti. Yükselen jeopolitik risk ile piyasalarda fiyatlamalar değişti. Dolar/TL tarihinde ilk kez 28 TL'nin üzeri gördü.

Dolar kuru 28 TL'yi aştı

Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 29,11 TL TL'ye kadar yükselirken; saat 09.54 itibarıyla yüzde 0,44 yükselişle 27,69 TL'de işlem gördü. Euro kuru da sığ piyasada 29,74 TL'ye kadar çıkarken; şu dakikalarda yüzde 0,02 düşüşle 29,20 TL seviyesinde bulunuyor.

Borsa İstanbul'da negatif seyir

Geçtiğimiz 3 haftayı yükselişle tamamlayan Borsa İstanbul, yeni haftaya İsrail ve Filistin arasında yeniden yükselen tansiyonun da etkisiyle negatif başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 164 puan düşüşle yüzde 1,94 değer kaybıyla 8300 puana geriledi. ankacılık endeksi yüzde 2,08 ve holding endeksi yüzde 2,05 azalış kaydetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en fazla kaybettiren yüzde 4,02 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.