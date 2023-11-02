Dolar, TCMB Başkanını nasıl fiyatladı?

Fed faiz kararı ve TCMB Enflasyon Raporu bugün piyasaların ana gündemiydi. Dolar/TL ve Euro/TL yukarı yönlü seyir izledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) beklendiği gibi politika faizini sabit tuttu. Fed Başkanı Powell, faiz artırımlarına açık kapı bıraksa da yatırımcılar Powell'ın daha sıkılaştırma yanlısı olabilecekken bunu tercih etmemesine odaklandı.

Fed'in bu kararının ardından piyasaların merkez bankasının sıkılaştırmanın sonuna geldiği beklentileri kuvvetlenirken dolar, tahvil getirilerindeki düşüşleri takip ederek geriledi.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi Fed sonrası 106 seviyelerine doğru geriledi.

Piyasanın takip ettiği bir diğer önemli gelişme ise TCMB'nin enflasyon raporu ve Başkan Hafize Gaye Erkan'ın mesajlarıydı.



TCMB yılın son enflasyon raporunda geçiş dönemi olarak gördüğü 2023 enflasyon tahminini yüzde 58’ten yüzde 65’e, dezenflasyon dönemi olarak gördüğü 2024 enflasyon tahminini yüzde 33’ten yüzde 36’ya artırdı. İstikrar döneminin başlangıcı olarak gördüğü 2025 yılı tahmini yüzde 15’ten yüzde 14’e indirildi.

İç talepte dengelenme sürecine ilişkin, "şimdiden bazı öncü sinyaller" alıyoruz diyen TCMB Başkanı Erkan, "Para politikasının birikimli etkileri, içinde bulunduğumuz geçiş döneminde devreye girerken, dezenflasyon sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında başlamasını hedefliyoruz" dedi.

Dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden sınırlı yükselişini bugün de sürdürdü. Kur gün içerisinde 28,38 seviyesine çıkarak zirve seviyesini güncelledi. Serbest piyasada gün sonuna doğru kur 28,35 liradan işlem gördü.

Euro/TL 30,2 seviyelerini test etti

Euro/dolar, Fed sonrası yüzde 1.066 seviyesine kadar yükseldi. Güne yükselişle başlaya Euro/TL de yüzde 1'in üzerinde artışla 30,29 seviyelerini gördü. Gün sonunda Euro/TL 30,15 seviyesinde yer aldı.

Merkez'den yeni 'zorunlu' hamle

Merkez Bankası, kur korumalı mevduat (KKM) için uygulanan zorunlu karşılık (ZK) oranlarını 5 puan artırdı, yabancı para ZK yükümlülük oranlarını ise 1 puan artırdı. Ayrıca TL cinsi tesis edilmek üzere tüm vadelerde döviz mevduatına yüzde 4 ilave zorunlu karşılık da getirdi.

TCMB'nin bankacılık sisteminden 350 milyar TL likidite çekecek zorunlu karşılık artışına ilişkin kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece TCMB'nin seçimlerden bugüne attığı adımlarla toplam sterilazyonu 1 trilyon TL'yi aşmış olacak.