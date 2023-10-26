Dolar, TCMB sonrası yatay seyrini sürdürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizinde piyasa beklentileri dahilinde 500 baz puan artırıma giderek; faizi yüzde 30’dan yüzde 35’e çekti. Önemli karar sonrası kur, yatay seyrini sürdürdü.

Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,36 TL'ye kadar yükselen kur, saat 14.15 itibarıyla yüzde 0,01 yükselişle 28,12 TL'de hareket etti.

Dolar kuru, 19 Ekim'de sığ piyasada rekor seviyesini 28,50'ye yükseltirken, bugün 28,15 TL'ye kadar yükselerek Türkiye piyasalarının açık olduğu saatte gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,11 TL seviyesinde hareket eden dolar/TL; yeni güne 28,14 TL'den başlamıştı.

Euro kuru da illikit işlemlerde 30,16 TL'ye kadar çıkarken; şu dakikalarda yüzde 0,16 kayıpla 29,69 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 34,06 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,23 oranında yükselişle 106,79 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksinde teknik açıdan, 107 ve 108 puan seviyeleri direnç, 106 ve 105 puan destek konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0541 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 27,58 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 32,76 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasının beklenenden daha uzun süre devam ettirebileceğine yönelik endişelerin artmasıyla dolara olan talebin sıcaklığını koruduğunu söyledi.