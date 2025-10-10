  1. Ekonomim
Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? İşte 10 Ekim güncel fiyatlar

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 10 Ekim 2025 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Ekonomik gelişmeler ve küresel piyasalardaki hareketlilik, döviz kurlarını doğrudan etkilerken vatandaşlar da günlük dolar ve euro kuru bilgilerini yakından takip ediyor. 10 Ekim 2025 Cuma sabahı itibarıyla "1 dolar kaç TL?", "Euro bugün ne kadar?" gibi sorular, arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Peki, bugün dolar ve euro kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL?

İşte 10 Ekim 2025 Cuma günü için güncel döviz kurları ve piyasadaki son durum…

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 41,7990 (alış) 41,8432'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,3867 TL seviyelerinde seyrediyor.

