Dolar ve Euro yeni rekorunu test etti

Merkez Bankası'nın yarın açıklanacak faiz kararı öncesi, yurt içi piyasada hareketlilik sürüyor. Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda zirve seviyesini 27,27 TL'ye çekti. Kur, saat 13.08 itibarıyla yüzde 0,05 yükselişle 26,9326 TL'de hareket etti.

Euro, 30 TL üzerindeki hareketine devam ederken; rekorunu sığ piyasada 30,75 TL'ye çıkardı. Euro, şu sıralarda yüzde 0,21 artışla 30,2506 TL'de bulunuyor. Euro/dolar paritesi, 17 ayın en yüksek seviyesinde kalmayı sürdürürken, bu artış Euro/TL'yi destekliyor.

İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 34,8572 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,21 oranında yükselişle 100,15 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,1224 seviyelerinde hareket ediyor.