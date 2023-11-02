Dolar ve Euro'da Fed sonrası son durum

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini sabit tuttu. Fed Başkanı Powell, faiz artırımlarına açık kapı bıraksa da yatırımcılar Powell'ın daha sıkılaştırma yanlısı olabilecekken bunu tercih etmemesine odaklandı.

Fed'in dün politika faizini sabit tutmasının ardından piyasaların merkez bankasının sıkılaştırmanın sonuna geldiği beklentileri kuvvetlenirken dolar, tahvil getirilerindeki düşüşleri takip ederek geriledi.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi yüzde 0.07 düşüşle 106.39 seviyesine geriledi.

Yurt içinde ise dolar kuru TCMB’nin faiz artırım kararı sonrasında kademeli yükseliş hareketine devam ediyor. Dolar/TL bu sabah yatay bir açılış yaptı ve 28,33 seviyelerinde işlem görüyor. Analistler kurun 28,00 desteğinin üzerinde yukarı yönlü baskı altında olduğunu belirerek, 28,38 ve 28,55 seviyelerinin dirençler olarak izlenebileceğini belirtiyor.

Euro/TL yeniden 30'un üzerinde

Euro/dolar, Fed sonrası yüzde 0.25 artışla 1.0594 seviyesine yükseldi. Euro/TL ise yüzde 0,5'e yakın yükselişle yeniden 30 seviyesinin üzerinde. Euro şu sıralar 30,10 liradan işlem görüyor.

Merkez'den yeni 'zorunlu' hamle

TCMB sistemden 1 trilyon TL'nin üzerinde likidite çekecek zorunlu karşılık artışına gitti. Merkez Bankası, kur korumalı mevduat (KKM) için uygulanan zorunlu karşılık (ZK) oranlarını 5 puan artırdı, yabancı para ZK yükümlülük oranlarını ise 1 puan artırdı. Ayrıca TL cinsi tesis edilmek üzere tüm vadelerde döviz mevduatına %4 ilave zorunlu karşılık da getirdi.

Gözler enflasyon raporu ve Erkan'ın mesajlarında

Yurtiçinde gözler bugün Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın mesajlarında olacak. Merkez Bankası yılın 4. Enflasyon Raporunu bugün açıklıyor. TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'e yükseltirken, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 33'e güncelledi. Banka, 2025 yıl sonunda enflasyonunun ise yüzde 15'e gerileyeceği öngörüsünde bulundu. Merkez Bankası’nın bu hedefleri yukarı yönlü revize etmesi olası.