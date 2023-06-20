Dolar ve Euro’da negatif seyir

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 23,62 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 23,63 TL seviyesinden başladı. Dolar, gün içerisinde en düşük 23,4650 TL'yi, en yüksek ise 23,6630 TL seviyesini görürken; kur saat 14.31 itibarıyla yüzde 0,06 oranında düşüşle 23,5602 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar/TL tarihi zirvesini, geçtiğimiz salı 23,80 TL'ye yükselerek görmüştü.

Euro ise, bugün en yüksek 25,9030 TL'yi gördü ve şu dakikalarda ise yüzde 0,07 kayıpla 25,7386 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini de aynı dakikalarda 30,0669 TL seviyesinde işlem gördü.

Euro/TL, rekor seviyesini 15 Haziran’da 26,04 ile; sterlin/TL de 16 Haziran’da 30,52 ile görmüştü.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,06 oranında düşüşle 102,46 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0923 seviyelerinde hareket ediyor.