Dolar ve Euro'da tüm zamanların en yükseği
Dolar fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde yeni rekor seviyesini 28,9357 TL'ye yükseltti. Euro fiyatları da 32 TL seviyesine yaklaştı.
Dolar fiyatlarında yükseliş devam ederken, yeni günde tarihi zirvesini 28,9357 TL'ye çıkardı. Kur, saat 09.22 itibarıyla yüzde 0,05 yükselişle 28,9143 TL seviyesinde hareket etti.
Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,9176 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,9189 TL'den başladı.
Euro/TL'de yeni zirve
Euro fiyatları, tarihi zirvesini 31,9430 TL'ye çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,11 artışla 31,8354 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,7719 TL'de işlem görüyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,09 oranında düşüşle 102,60 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0999 seviyelerinde hareket ediyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,01 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 40,73 seviyesinde bulunuyor.