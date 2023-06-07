Dolar ve gram altında hızlı yükseliş: Yüzde 6'nın üzerine çıktı

İSTANBUL / EKONOMİ

Yurt içi piyasada, yeni kabinenin belli olmasından sonra volatil seyir devam ederken; Türkiye piyasalarının açılmasına yakın saatlerde, özellikle döviz ve gram altın tarafında volatilite yüksek seyretti. Piyasalar, 'rasyonel para politikası' beklentisini fiyatlarken; Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek'e eşlik edecek ekonomi kadrolarında yer alacak isimler ve uygulamada neler yapılacağı piyasalar tarafından yakından takip edecek.

Dolar ve Euro'da hızlı yükseliş

Dolar/TL, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 21,50 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne rekorla başladı. Kur, tüm zamanların en yüksek seviyesini 22,8980 TL'ye taşıdı. Dolar, saat 09.53 itibarıyla yüzde 5,13 oranında artışla 22,6738 TL'de işlem gördü.

Euro da tarihinde ilk kez 24 TL'nin üzerini görerek, rekor seviyesini 24,6542 TL'ye kadar yükseltti. Euro, şu dakikalarda yüzde 5,26 oranında kazançla 24,3646 TL'de hareket ediyor.

Gram altında tarihi zirve

Altının gram fiyatı, ons altındaki yatay seyre rağmen, dolarTL'deki hızlı yükselişin desteğiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1445,93 TL'ye taşıdı. Ons altının ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, saat 09.54 itibarıyla yüzde 4,98 oranında primle 1428 TL'de alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise, şu sıralarda yüzde 0,02 oranında düşüşle 1963 dolarda işlem görüyor.

Borsada yön yukarı

Borsa İstanbul'da yükseliş devam ediyor. BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,36 oranında yükselişle 5515 puanda bulunurken; bankacılık endeksi ise, yüzde 1,33 artışla 4888 puanda hareket etti.