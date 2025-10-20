  1. Ekonomim
Dolar ve tahvil getirileri ABD enflasyon verisini bekliyor

Dolar ve Hazine tahvili yatırımcıları, hükümet kapanmasının devam etmesi nedeniyle bu hafta önemli veri noktalarının azlığı ortamında ABD faiz oranlarının görünümünü ölçmek için cuma günü gecikmiş ABD enflasyon verilerini yakından inceleyecek.

Kudotrade'den Konstantinos Chrysikos bir notta, beklentilerle uyumlu veya altında okumaların muhtemelen 2025 ve 2026'da daha derin politika gevşemesi beklentilerini güçlendireceğini ve getiriler ile dolar üzerinde yeniden aşağı yönlü baskı oluşturacağını söyledi.

Chrysikos'un görüşüne göre, yalnızca beklentilerin önemli ölçüde üzerinde bir veri, bir dizi ek faiz indirimi için mevcut beklentilere anlamlı bir şekilde meydan okuyabilir.

10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi 0,7 baz puan artışla yüzde 4,016'ya yükseldi.

