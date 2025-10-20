Dolar ve tahvil getirileri ABD enflasyon verisini bekliyor

Kudotrade'den Konstantinos Chrysikos bir notta, beklentilerle uyumlu veya altında okumaların muhtemelen 2025 ve 2026'da daha derin politika gevşemesi beklentilerini güçlendireceğini ve getiriler ile dolar üzerinde yeniden aşağı yönlü baskı oluşturacağını söyledi.

Chrysikos'un görüşüne göre, yalnızca beklentilerin önemli ölçüde üzerinde bir veri, bir dizi ek faiz indirimi için mevcut beklentilere anlamlı bir şekilde meydan okuyabilir.

10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi 0,7 baz puan artışla yüzde 4,016'ya yükseldi.