Dolar, yen karşısında değer kaybetti
Dolar, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin pazar günü gerçekleşen seçimdeki ezici zaferinin ardından yen karşısında değer kaybetti. USD/JYP yüzde 0,44 düşüşle 156,41 seviyesinde.
ING ekonomisti Min Joo Kang, yayımladığı notta, "Bu zafer, Takaichi’nin sorumlu ama genişlemeci mali harcamalarını ve daha Japonya odaklı dış politikasını güçlendirecek. Şimdilik risk iştahı piyasaya hâkim olacak" değerlendirmesinde bulundu.
Doların önde gelen para birimleri karşısındaki hareketini ölçen DXY endeksi yüzde 0,3 düşüşle 97,379 seviyesine geriledi. Yen’in güçlenmesi, yatırımcıların Takaichi’nin güçlü siyasi mandasının ekonomi politikalarına yansımalarını fiyatlamasıyla ilişkilendiriliyor.