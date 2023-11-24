Dolar yeniden yükselişte: Merkez sonrası gerilemişti

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentilerinin üzerinde gelen faiz artırımı sonrası 28,55 TL seviyesine kadar gerilerken; bugünkü işlemlerde primli seyrediyor.

Sığ piyasada 28,9200 TL'ye kadar yükselen dolar kuru, Türkiye piyasalarının açık olduğu saatte 28,8838 TL'ye çıktı ve böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.26 itibarıyla yüzde 0,14 yükselişle 28,8684 TL seviyesinde hareket etti.

Euro/TL'de yeni rekor

Euro fiyatları sığ piyasada 31,8246 TL'ye kadar çıkarak tarihi rekor seviyesini yeniledi. Şu dakikalarda ise, yüzde 0,10 artışla 31,5018 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 36,2186 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,19 oranında düşüşle 103,75 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0906 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,71 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 41,11 seviyesinde bulunuyor.